Беглец Онищенко собирается в Украину

Онищенко подозревают в нанесении ущерба государству на 3 млрд грн. Фото: УНІАН

Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, собирается вернуться в Украину.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, подконтрольного куму президента России Виктору Медведчуку.

Он заявил, что уголовное производство, открытое против него Национальным антикоррупционным бюро, "вот уже целый год переходит из одного суда в другой".

"Я отказался от политического убежища в Испании, забрал свой паспорт, и официально судебные инстанции Испании получили от меня заявление, что я хочу вернуться в Украину. Они одобрили это, позволили мне, и бумаги прислали в Украину. Мне позволили в любой момент, только я хочу, выехать в Украину добровольно. Поэтому, сразу как украинская власть даст разрешение мне на въезд, я готов вернуться и участвовать в судебном заседании", - сказал Онищенко.

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по разворовыванию средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерба на почти 3 млрд грн. 4 июля прошлого года выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.