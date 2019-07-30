"У нас были все шансы": Порошенко прокомментировал результаты выборов

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал, почему его политсила заняла 4 место на внеочередных парламентских выборах. Фото - РБК

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что его политическая сила могла претендовать на большее, чем 8,1% на последних парламентских выборах.

Убежден, голоса были распылены непроходимыми партиями, в частности "Самопомощь", "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода" и другие.

"У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет ни единого шанса. Но руководствуясь то ли собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны ", - сказал Порошенко, передает "Украинская правда".

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Политсила Порошенко готова была формировать с ними единый список и отправляла соответствующие приглашения.

"У нас были все шансы занять второе место. В программных положениях резких различий не было. Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или "Слуге народа", или "Опоблоку". Я считаю, что это была ошибка", - сказал Петр Порошенко.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, проголосовала 49,84% избирателей - это более 14 млн украинцев. Пять партий проходять в парламент IX созыва. 5-процентный барьер преодолели "Слуга народа" - 43,16%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1%, и "Голос" - 5,82%.