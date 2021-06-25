"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах

Зеленский не видит политических конкурентов. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить", - сказал он в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос, может ли Киевский городской председатель Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.

"У нас (с Киевским городским головой) нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он - мэр, и решил начать президентскую кампанию", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что мэру Киева стоит обратить внимание на собственное окружение.

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"У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко - всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей (из собственного окружения)", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский сказал, что в первую очередь это зависит от людей: "Не от меня зависит. Это - выбор людей".

Если бы выборы президента проходили в начале июня, наибольшую поддержку получил бы Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, пишут социологи. На втором месте - Порошенко - 13% и 17,4% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.