У Кулебы рассказали, как другие государства поддерживают Украину

Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств западных стран.

Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Все больше стран заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией напряженности.

Министр Кулеба провел беседы с коллегами из Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Словакии, США, Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ.

О своей солидарности с Украиной твердо заявили министры иностранных дел Болгарии, Литвы, Польши и Чехии.

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"Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается предан партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой украинского государства президент Турции", - добавил Николенко.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили деятельность России вокруг Украины.