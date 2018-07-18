У Гройсмана разъяснили, на какие премии будет действовать запрет

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 2340
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 459
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1323
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3150
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 118651
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 792
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1953
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1602
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 891
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
6
10
5
10
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Активисты атаковали здание НАБУ
Активисты атаковали здание НАБУ
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
Видео
Все видео
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Интервью
1/5
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
Просмотров: 180
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1323
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1512
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3411
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25057
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1566
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 15:37

У Гройсмана разъяснили, на какие премии будет действовать запрет

  Комментировать
У Гройсмана разъяснили, на какие премии будет действовать запрет
Кабинет министров будет регулировать назначение премий. Фото: glavcom.ua

Принятое сегодня постановление Кабинета министров не отменяет всех премий и бонусов, а лишь регулирует их.

Такое объяснение дал представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко в эфире одного из телеканалов.

"Ни в коем случае все [вознаграждения] не отменяются", - отметил Денисенко.

"Постановлением предложено, что бонусы можно выплачивать только в случае, если государственная компания утвердила свой финансовый план. Потому что чрезмерные премии, в том числе в Нафтогазе, выплачиваются тогда, когда финансовый план на этот год еще не утвержден.

Второй момент: финансовый план утверждается Кабинетом министров. Он будет регулировать ситуацию с зарплатами и бонусами так, чтобы не было миллионных долларовых бонусов руководству компаний.

Третий момент: на самом деле никаких заоблачных премий и бонусов не может быть никому в стране со сложной экономической ситуацией. Нормальные премии - это плюс один-два оклада... Но премии в десятки миллионов говорят о том, что что-то не так ", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместителям министра за месяц насчитали более 100 тыс. грн премий

Кабинет министров на заседании 18 июля поддержал предложение премьер-министра Владимира Гройсмана и ограничил работникам государственных компаний премии. Такое решение правительство приняло после скандала вокруг членов правления Нафтогаза. Они за 2017 год получили вознаграждение 127,7 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Гройсмана разъяснили, на какие премии будет действовать запрет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Кто и как придумал "Тетрис": сегодня появилась самая популярная в мире головоломка

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Полвека назад основали Intel

"Колоссальная коммерческая операция" - как провели первый джазовый фестиваль

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священника беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 122864
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 118543
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 69373
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 60367
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
20
 Просмотров: 52050
Политика
Донбассу в ходе реинтеграции снова будут нужны инженеры - Тарута
Донбассу в ходе реинтеграции снова будут нужны инженеры - Тарута
У Януковича требуют от Луценко извинений и пригрозили судом
У Януковича требуют от Луценко извинений и пригрозили судом Просмотров: 1566
Необходимо переходить исключительно на электронное администрирование налогов - Тарута
Необходимо переходить исключительно на электронное администрирование налогов - Тарута Просмотров: 45
Порошенко сообщил хорошие новости из Брюсселя
Порошенко сообщил хорошие новости из Брюсселя 1 Просмотров: 945
Кернес рассказал, кого боится на выборах
Кернес рассказал, кого боится на выборах Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
8
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
6
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
6
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 16413
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua