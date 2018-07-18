У Гройсмана разъяснили, на какие премии будет действовать запрет

Кабинет министров будет регулировать назначение премий. Фото: glavcom.ua

Принятое сегодня постановление Кабинета министров не отменяет всех премий и бонусов, а лишь регулирует их.

Такое объяснение дал представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко в эфире одного из телеканалов.

"Ни в коем случае все [вознаграждения] не отменяются", - отметил Денисенко.

"Постановлением предложено, что бонусы можно выплачивать только в случае, если государственная компания утвердила свой финансовый план. Потому что чрезмерные премии, в том числе в Нафтогазе, выплачиваются тогда, когда финансовый план на этот год еще не утвержден.

Второй момент: финансовый план утверждается Кабинетом министров. Он будет регулировать ситуацию с зарплатами и бонусами так, чтобы не было миллионных долларовых бонусов руководству компаний.

Третий момент: на самом деле никаких заоблачных премий и бонусов не может быть никому в стране со сложной экономической ситуацией. Нормальные премии - это плюс один-два оклада... Но премии в десятки миллионов говорят о том, что что-то не так ", - пояснил он.

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Кабинет министров на заседании 18 июля поддержал предложение премьер-министра Владимира Гройсмана и ограничил работникам государственных компаний премии. Такое решение правительство приняло после скандала вокруг членов правления Нафтогаза. Они за 2017 год получили вознаграждение 127,7 млн грн.