У Гройсмана дали добро на кадры Зеленского

8 кандидатур на пост глав ОГА прошли согласование в Кабмине. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров поддержал 8 кандидатур на пост глав облгосадминистраций, которые предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Все 8 представлений было поддержано", - сказал Герус.

Решения были непростые: некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.

На должность председателя Донецкой ОГА предлагали назначить Павла Кириленко; председателя Луганской ОГА - Виталия Комарницкого; председателя Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко; председателя Львовской ОГА - Маркияна Мальского; председателя Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна.

Андрея Андрейчикова предлагают назначить председателем Одесской ОГА; Юрия Гусева - председателем Херсонской ОГА; Игоря Шевченко - председателем Черкасской ОГА.

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На этой неделе президент Владимир Зеленский уволил с должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций.