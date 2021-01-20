У Байдена назвали главную угрозу для украинцев

Одной из главных угроз для украинцев является коррупция. Так считает кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Одной из главных угроз для украинцев является коррупция. Поэтому Соединенные Штаты должны помочь побороть ее. Так считает кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

В Украине, по его словам, существует недостаток институтов.

"Если угрозой извне является Россия, то внутренними угрозами есть коррупция, отсутствие институтов, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим также справиться", - сказал Блинкен, передает "Голос Америки".

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По его словам, Украина достигла существенного различия в способности противостоять агрессии России.

"Обеспечение Украины оборонной помощью и программой с тренировки. Я считаю, это был успех. Мы смогли эффективно тренировать и помогать. И украинцы достигли существенной разницы в способности противостоять агрессии, России", - добавил Блинкен.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации Байдена предоставить летальное оружие Украине. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.