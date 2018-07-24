У Авакова предупредили водителей: штрафы будут расти

За минувшие сутки полицейские зафиксировали на украинских дорогах 631 нарушение. Фото: sobkor.net

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении до 40 тыс. грн штрафа за вождение в нетрезвом состоянии водителям, которых лишили водительских удостоверений.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Наши водители не ценят ни свою жизнь, ни жизнь пассажиров, ни пешеходов. На сегодня штраф составляет около 20 тысяч, за повторное нарушение - до 40 тысяч и лишение прав. И все ровно люди стремятся выпить и сесть за руль - не уважают ни себя, ни других...

Наше законодательство неразумно относительно тех дюдей, которые лишены прав. Когда их останавливают патрульные, штраф за вождение без прав в пьяном виде - всего 512 грн. Мы внесли законопроект 7286, который устанавливает штраф 40 тысяч гривен для водителя, которого лишили прав, а он продолжает ездить пьяным. Если нас сейчас слушают водители, любящие ездить пьяными за рулем, предупреждаем: штрафы будут только расти", - сообщил Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу года автовладельцы снова начнут получать "письма счастья"

Бывший председатель Перечинской райгосадминистрации Закарпатья Виктор Олефир в ночь на 14 июля, управляя внедорожником Jeep Cherokee на иностранном регистрации, сбил женщин на тротуаре. Одна погибла на месте, другая умерла в больнице.