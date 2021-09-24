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пятница, 24 сентября 2021 19:45

"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
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Александр и Римма Зеленские.
Фото: zelensky.alexander
"У меня есть крыша над головой. Есть супруга, которую я очень люблю", - пишет отец президента.
Молодой Зеленский в кругу родителей.

Отец президента Владимира Зеленского, профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института Александр Зеленский веде страницу в сети Instagram.

На этой неделе он опубликовал фото со словами поддержки в адрес сына.

"Каждый день мне пишут различные фан-страницы и просто люди, которым не безразлично то, что сейчас делает Владимир.

Нам, как родителям, тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому неизвестные, так называемые "политологи".

Они, не приводя никаких аргументов и фактов называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле", - написал 21 сентября.

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"Я очень рад, что в Украине очень много умных, здравомыслящих людей, которые всё прекрасно понимают и не ведутся на различного рода провокации", - добавил он.

Первое сообщение в Instagram Александра Зеленского появилось в апреле.

Отец президента опубликовал ряд семейных фото, где он с женой Риммой.

"У меня есть крыша над головой в моём родном городе. Есть супруга, которую я очень люблю. Сын, который добился успеха в своей жизни. Есть внуки, у которых ещё всё впереди. Что ещё нужно для счастья?", - пише.

В июне этого года президент Зеленский привез журналистов американского канала CBS News в квартиру родителей в Кривом Роге. Там угощал их салом и бренди.

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24
сентября

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