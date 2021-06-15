Зеленский угостил американских журналистов салом

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами американского канала CBS News дома у родителей в Кривом Роге.
Журналиста Холли Уильямс угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди.
Возле Зеленского сидел руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Зеленского спросили, почему американцев должна волновать российско-украинская война, в тысячах миль от границ США. Президент ответил: "Завтра это может прийти к их жилищам".
Президент Украины также сказал, что президент страны-агрессора России Путин имеет неоимперские амбиции и хочет добиться контроля России над ее соседями.
"Они не хотят отпускать нас", - заявил Зеленский.
В апреле этого года Владимир Зеленский возил на фронт журналиста CNN. Корреспондент американского издания побывал на фронте, где украинские военные противодействуют российским оккупантам, которые захватили районы Донецкой и Луганской областей.
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