Зеленский угостил американских журналистов салом

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами американского канала CBS News дома у родителей в Кривом Роге.

Журналиста Холли Уильямс угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди.

Возле Зеленского сидел руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: cbsnews.com

Зеленского спросили, почему американцев должна волновать российско-украинская война, в тысячах миль от границ США. Президент ответил: "Завтра это может прийти к их жилищам".

Президент Украины также сказал, что президент страны-агрессора России Путин имеет неоимперские амбиции и хочет добиться контроля России над ее соседями.

"Они не хотят отпускать нас", - заявил Зеленский.

В апреле этого года Владимир Зеленский возил на фронт журналиста CNN. Корреспондент американского издания побывал на фронте, где украинские военные противодействуют российским оккупантам, которые захватили районы Донецкой и Луганской областей.