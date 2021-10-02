"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца

Депутаты находятся в Трускавце. Фото: Скриншот с видео

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко обругал своего однопартийца Романа Грищука.

Это произошло в то время, как парламентариев снимали журналисты. Об этом сообщает 24 канал.

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю. Ты за***л уже, бл***", - сказал Тищенко, однако вскоре заметил камеру журналистов.

Что стало поводом для ругани между депутатами, не указывается.

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Депутаты сейчас находятся в отъезде в Трускавце, где сегодня состоится заседание политсилы, в частности с участием президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Встреча "Слуг народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. Сегодня ожидается участие президента Владимира Зеленского. По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.