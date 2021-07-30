"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил советника председателя ОПУ Тимофея Милованова.

Инцидент произошел на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов, сообщает Украинская правда.

Перед этим Милованов и Данилюк о чем-то разговаривали и начали ссориться.

Фейсбук Віктора Чумака

Данилюк попросил Милованова уйти и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения. Милованов в ответ сказал: "Тебе напомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты - подонок, я с первых дней был на Майдане".

Их разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.

О жестком разговоре двух политиков также написал и бывший нардеп Виктор Чумак.

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"Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком похожим на Тимофея Милованова! Это разборка!" - отметил Чумак в фейсбуке. И добавил, что Данилюк "слишком вежлив", потому что сам бы он "сразу (Милованову) в пятак засветил".

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом университета Индианы. Председатель конкурсной комиссии Тимофей Милованов заявил о несоответствии Данилюка квалификационным требованиям.