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"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо

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Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил советника председателя ОПУ Тимофея Милованова.

Инцидент произошел на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов, сообщает Украинская правда.

Перед этим Милованов и Данилюк о чем-то разговаривали и начали ссориться.

  Фейсбук Віктора Чумака
Фейсбук Віктора Чумака

Данилюк попросил Милованова уйти и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения. Милованов в ответ сказал: "Тебе напомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты - подонок, я с первых дней был на Майдане".

Их разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.

О жестком разговоре двух политиков также написал и бывший нардеп Виктор Чумак.

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"Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком похожим на Тимофея Милованова! Это разборка!" - отметил Чумак в фейсбуке. И добавил, что Данилюк "слишком вежлив", потому что сам бы он "сразу (Милованову) в пятак засветил".

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом университета Индианы.

Председатель конкурсной комиссии Тимофей Милованов заявил о несоответствии Данилюка квалификационным требованиям.

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Дата
30
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