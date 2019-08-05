Турция заявила о новой операции в Сирии

Турция вновь будет воевать против Сирии. Фото: ТСН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата на севере Сирии.

Эрдоган сообщил, что и Россия, и США были уведомлены о запланированной операции, передает Анадолу.

Он напомнил, что турецкая армия провела "успешные" операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

"Наша новая цель — восток реки Евфрат", — сообщил президент Турции.

Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны.

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В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции "Щит Евфрата", которая была начата в 2016 году на севере Сирии против Исламского государства и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".