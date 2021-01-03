Турция вновь отказалась признавать Крым российским

Турция в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу через два дня после переговоров в Сочи.

После переговоров Россия и Турция заявили о крепких взаимоотношениях между странами. Об этом пишет The Eurasian Times.

"Мы подтвердили в Сочи, наша позиция по Крыму не изменится", - сказал Чавушоглу.

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В то же время он утверждает, что отношения с Россией развиваются позитивно.

Издание пишет, что Россия осознает позицию Турции по Крыму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что между Москвой и Анкарой присутствуют большие различия в позиции по Крыму.

Если РФ нападет на Украину со стороны Крыма, мобилизуют и мужчин, и женщин. Президент Владимир Зеленский надеется, что этого все же удастся избежать.