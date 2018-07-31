Турчинов жестко потроллил идею Путина

Секретарь СНБО Александр Турчинов сравнил "референдум" Путина с колорадскими жуками.

Проведение референдума на оккупированной части Донбасса является провокацией России. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Россия имеет свою трактовку и Минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума.

Простите, это есть провокацией и ерундой. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. То есть страна это никогда не воспримет", - цитирует Турчинова "Інтерфакс-Україна"

Сначала необходима "полная деоккупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины".

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В июле во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин предлагал провести на оккупированной территории Донбасса референдум о статусе территорий, писал Bloomberg. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.