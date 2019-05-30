Турчинов рассказал о предложении от Порошенко

Турчинов не планирует идти в Верховную Раду. Фото: tsn.ua

Бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову предлагал идти в список своей обновленной политической партии Петр Порошенко, но тот ему отказал.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать. Я уже более 20 лет избирался народным депутатом, был в руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил свое позиции по похода в парламент", - сказал Турчинов сайту "Апостроф"

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.