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четверг, 30 мая 2019 19:48

Турчинов рассказал о предложении от Порошенко

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Турчинов рассказал о предложении от Порошенко
Турчинов не планирует идти в Верховную Раду. Фото: tsn.ua

Бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову предлагал идти в список своей обновленной политической партии Петр Порошенко, но тот ему отказал.

"Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать. Я уже более 20 лет избирался народным депутатом, был в руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил свое позиции по похода в парламент", - сказал Турчинов сайту "Апостроф"

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.

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  • Я против любых инициатив президента
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