Турчинов прокомментировал выход Кучмы из "Минска"

Выход второго президента Леонида Кучмы из Минского процесса никак не повлияет на результаты переговоров по Донбассу.
Такое убеждение высказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время общения с журналистами в Харькове.
"Убежден, что от состава украинской делегации вряд ли что-то изменится. Проблема Минских переговоров, Нормандских, вообще мирного пути урегулирования зависит от Путина и Российской Федерации и их попыток вместо урегулировать ситуацию обострить ее. В последнее время они работают именно над обострением этой проблемы", - сказал Турчинов.
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Второй президент Украины Леонид Кучма вышел из Минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Он представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014-го. На это его уполномочил президент Петр Порошенко. Был подписантом Минского меморандума от украинской стороны.
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