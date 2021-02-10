Турчинов: Порошенко мог бы потянуть на премьера

Турчинов возглавил штаб партии Порошенко в июне прошлого года. Фото: Facebook.com/plisko.av

5-й президент Петр Порошенко мог бы возглавить правительство. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Отвечая на вопрос BBC News Україна, может ли партия "Европейская солидарность" теоретически войти в парламентское большинство вместе с "Слугой народа", если эта политсила предложит такой вариант, Турчинов предположил, что это возможно.

В то же время есть "большие сомнения относительно такого прозрения".

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"Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб "Европейской солидарности" - это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал политик.

На уточнение о том, мог бы ли такое правительство возглавить Порошенко, Турчинов сказал: "Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого". Но для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады.

"Далее будем исправлять то, что они сделали. Я надеюсь, что (у власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", - заявил руководитель штаба "Европейской солидарности".

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли 5 партий, сообщают социологи.