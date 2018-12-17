Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке

Турчинов назвал Лаврова мерином. Фото: REUTERS

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал бредом "сивого мерина" заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной провокации.

Соответствующая реакция опубликована на странице секретаря СНБО в Facebook.

"Разоблаченное" главой российского МИД "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, вроде "нацистского" и "неонацистского режима" и т.п., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!" Простите - "сивого мерина", - написал Турчинов.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал россиянам, что имеет информацию, "на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом". Он пообещал ответить Порошенко так, что "мало не покажется".