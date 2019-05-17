Турчинов идет в отставку - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов планирует подать в отставку.
Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.
О своем решении он объявит сегодня, пишет издание.
В пресс-службе Турчинова эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
О громкой отставке сообщала в своем Telegram-канале также журналистка Соня Кошкина.
"Сегодня в три дня будет заявлено об еще одной отставке. Очень громкой. Следите за обновлениями", - анонсировала она.
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В отставку уже подали заместители главы Администрации президента Виталий Ковальчук, Константин Елисеев и Алексей Филатов.
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