Турчинов идет в отставку - СМИ

Турчинов занимает должность секретаря СНБО с декабря 2014-го. Фото: rbc.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов планирует подать в отставку.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.

О своем решении он объявит сегодня, пишет издание.

В пресс-службе Турчинова эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

О громкой отставке сообщала в своем Telegram-канале также журналистка Соня Кошкина.

"Сегодня в три дня будет заявлено об еще одной отставке. Очень громкой. Следите за обновлениями", - анонсировала она.

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В отставку уже подали заместители главы Администрации президента Виталий Ковальчук, Константин Елисеев и Алексей Филатов.