Турборежим вернулся - Арахамия

Монобольшинство хочет погасить все "долги" перед Новым годом, говорит Арахамия.

Народные депутаты от "Слуги народа" снова вернулись к работе в турборежиме.

Об этом в кулуарах в среду сказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

"Турборежим новогодний вернулся немножко. Потому что мы задолжали, было много законов, где есть правки тысячами. И, к сожалению, регламент создан таким образом, что мы вынуждены ждать каждую правку. Каждый депутат имеет свое право каждую правку вынести на подтверждение в зале. И очень замедляется процесс.

Сейчас мы все наши "долги" хотим погасить. И войти в Новый год без них. И, надеюсь, без турборежима", - сказал нардеп.

Вопрос о рынке земли парламент будет рассматривать на следующей пленарной неделе, рассказал Арахамия.

"На следующей неделе планируем добавить два пленарных дня (или это будет вторник, четверг). А рынок земли будет через неделю", - пояснил глава фракции.

"Приняли законопроект о добровольцах. Историческое событие. Хочу поздравить всех добровольцев, членов их семей. Надеюсь, очень быстро подпишет председатель Верховой Рады и президент. Добровольцы получат статус участника боевых действий на уровне со всеми остальными - Вооруженными силами, Нацгвардией, СБУ. Отдаем должное долг за боевые достижения всем участникам боевых действий", - заявил Арахамия.

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым вводится механизм получения статуса участника боевых действий добровольцам. Решение поддержали 329 депутатов.