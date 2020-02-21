Турборежим превратился в балаган. Как "слуги" слушали отчет Гончарука

Фото: Анна Стешенко

Большинство народных депутатов не обращали внимания на отчет премьер-министра Алексея Гончарука в сессионном зале.

Видео опубликовала журналист Анна Стешенко.

Во время выступления премьера в сессионном зале наблюдается балаган - депутаты занимаются своими делами, сидят в телефонах.

"Отчёт премьера Гончарука в Раде. Посмотрите. Депутаты, в том числе из "Слуги народа", вообще его не слушают. Вместо тысячи слов", - пишет журналист.

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В пятницу Верховная Рада собралась на пленарное заседание. В сессионном зале зарегистрировались 273 нардепа. К ним с отчетом о выполнении программы правительства пришли министры во главе с премьером Алексеем Гончаруком.