"Идет информационная война. Провокации продолжатся" - премьер о Новых Санжарах

Спикер Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание Верховной Рады.

В сессионном зале зарегистрировались 273 народных депутата.

"В заседании принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, представители Кабинета министров.

Договаривались, что час вопросов к правительству будет заменен на отчет правительства", - сказал Разумков.

Министры приехали на утреннее заседание.

Депутаты решили работать без перерыва.

"Вчера мы безотлагательно поехали в Новые Санжары. Для того чтобы убедиться, что наши граждане в безопасности.

Сейчас могу доложить: все необходимое для людей обеспечено. Они расселены по номерам. В тепле, накормлены. Эпидемиологическая и физическая их безопасность обеспечена", - сказал Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для сравнения. Как Польша опекается эвакуированными из Китая

Премьер добавил: "Те события, которые вчера происходили... Я не могу на этом отдельно не остановиться, по моему мнению, они являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся.

Есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, 5 дней назад прибывшая в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве, выехала поездом в Москву, на границе с РФ якобы была остановлена ​​и там якобы обнаружен какой-то вирус и так далее. Думаю, информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, разочаровать населения. Посеять среди нас недоверие и раздор".

"Нет никаких оснований для паники. Готовы реагировать на вызовы. Неделю назад специально ездил в Полтавскую область, чтобы лично посмотреть, как работает медицинская система в этой области. Это один из лучших регионов с точки зрения медсистемы. Поэтому не случайно выбрали этот объект. Ситуация под контролем", - также заявил Гончарук.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до восьми лет лишения свободы.