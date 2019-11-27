"Турборежим оказался мифом" - оценки трехмесячной работы парламента

Верховная Рада поддерживает "крайне мало" правительственных законопроектов - 14% за три месяца. ФОТО: Facebook-страница Алексея Кошеля

Турборежим Верховной Рады фактически оказался мифом.

Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента заявил Алексей Кошель, председатель организации Комитет избирателей Украины.

Рада предыдущего, 8-го созыва, за первые три месяца работы внесла 1893 законопроекты. Нынешняя на несколько сотен меньше - 1193.

"Мы критиковали и парламент предыдущего созыва, и этого с избыточное количество законопроектов. И очень часто за количеством не было качества, показывают результаты наших исследований. Турборежим фактически оказался мифом, мы можем о нем говорить, когда оценивать формы работы парламента".

Для парламента 9-го созыва характерны вечерние и ночные заседания, принятие большого количества законопроектов в течение одного дня, указал Кошель.

Депутаты поддерживают "крайне мало" правительственных законопроектов - 14% за три месяца. С 63 поданных правительством Алексея Гончарука законопроектов законами стали 9, еще 2 ожидают подписи президента. Глава КИУ назвал это "катастрофическим показателем". Для сравнения: за первые три места премьерства Арсения Яценюка Рада поддержала 26% правительственных законопроектов.

"Для нас есть показательным тот факт, что законопроект о рынке земли в первом чтении поддержали не правительственный, а именно законопроект депутатов (от "Слуги народа" - Gazeta.ua). Это показывает, что самой большой проблемой парламента этого созыва является взаимодействие с Кабинетом министров . В условиях парламентско-президентских моделей показатель поддержки правительственных законопроектов должен быть значительно выше - 60-80%".

Вариантом выхода из такой ситуации Кошель назвал одобрение общего плана законодательного обеспечения реформ между Радой и Кабмином.

Парламент 9-го созыва начал работу 29 августа. Коалицией стало монобольшинство партии "Слуги народа". В оппозицию к ней сразу пошла "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" После поддержки законопроекта о рынке земли в первом чтении в оппозицию перешла фракция "Батькивщина".