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четверг, 15 июля 2021 01:15

Тупицкого ожидают в Офисе генпрокурора

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Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора, чтобы вручить уведомление о подозрении.

Тупицкого вызвали на 11 часов 16 июля в помещение Офиса генпрокурора.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда еще нет, но до утра планируют написать", - сообщил в Фейсбук адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

Адвокат также написал, что дело касается решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а заявителем является народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин.

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Кравец опубликовал фотографию вызова с подписями Тупицкого и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

 

14 июля Верховный суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Кроме этого, суд решил, что действия Зеленского касательно Тупицкого являются незаконными,

Напомним, Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Оба судьи обжаловали указ президента в Верховном суде.

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