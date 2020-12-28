Тупицкий не пришел в генпрокуратуру - СМИ

28 декабря председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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"Тупицкий не пришел для процессуальных действий", - сказал собеседник агентства.

Автор: znaj.ua Председатель КСУ Александр Тупицкий

24 декабря Александра Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. На прошлой неделе журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель КСУ, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив его на доверенное лицо.