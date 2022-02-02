"Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа" - Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии.
В партии ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина, написала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.
"Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил глава фракции СН.
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Арахамия сказал, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина.
"Он должен немедленно выйти самостоятельно", – сказал глава фракции.
Если Трухин не выйдет из фракции и партии, такое решение будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит собрать кворум и провести результативное голосование.
"А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", – резюмировал нардеп.
"Слуга народа" Александр Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы покинуть место ДТП при своем участии. Журналистам удалось пообщаться с полицейским, присутствовавшим на месте ДТП. Именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства аварии с участием слуги народа.
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