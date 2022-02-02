"Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа" - Арахамия

Арахамия прокомментировал ДТП с участием Трухина. Фото: Украинская правда

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что нардепу Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии.

В партии ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина, написала в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

"Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил глава фракции СН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия Зеленского сформировала "черный список" - на вылете 61 депутат

Арахамия сказал, что ему и его коллегам стыдно за поведение Трухина.

"Он должен немедленно выйти самостоятельно", – сказал глава фракции.

Если Трухин не выйдет из фракции и партии, такое решение будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит собрать кворум и провести результативное голосование.

"А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", – резюмировал нардеп.

"Слуга народа" Александр Трухин пытался подкупить полицейского, чтобы покинуть место ДТП при своем участии. Журналистам удалось пообщаться с полицейским, присутствовавшим на месте ДТП. Именно его нагрудная камера зафиксировала важные доказательства аварии с участием слуги народа.