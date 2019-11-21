"Труханов уже наполовину в тюрьме" - Рабинович

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович во время большого телемарафона "Диалог со страной".

Глава политсилы напомнил одесситам, что он тщательно следить за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды.

"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе" – пообещал Вадим Рабинович.