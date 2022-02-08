"Трудные времена" - Ющенко обратился к украинцам

Украина сегодня переживает тяжелые времена. Как никогда нужно единство общества.
Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook.
"Мы переживаем сегодня тяжелые времена, но я убежден, величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины.
Наша сила - это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!", - отметил.
Ющенко назвал приоритеты.
"1. Безопасность государства
2. Стабильность в нашем государстве
3. Защита украинской демократии и свободы", - написал.
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"Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности", - заявил.
В январе к украинцам обратился первый президент Леонид Кравчук. Заявил, что любые попытки РФ захватить Украину потерпят поражение.
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