Труба сообщил о делах против нардепов

Фамилии подозреваемых нардепов Труба не назвал.Фото: volynonline.com

Государственное бюро расследований занимается делом, в котором фигурируют народные депутаы.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в ОП.

"У нас есть информация о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллиона долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины. В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. В ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах", - сказал он.

При этом фамилии депутатов Труба не назвав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде резко поменяли риторику: неприкосновенность нужна

За последние годы Верховная Рада сняла неприкосновенность с восьми народных депутатов: внефракционных Александра Онищенко и Надежды Савченко, "оппоблоковцев" Евгения Бакулина, Вадима Новинского и Михаила Добкина, Олеся Довгого из группы "Воля народа", Максима Полякова из "Народного фронта" и Борислава Розенблата из "Блока Петра Порошенко". Арестовали только Савченко. Ни одно дело не было завершено приговором.