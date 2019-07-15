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понедельник, 15 июля 2019 15:23

Труба признал, что украинские бронежилеты нормальные - Бирюков

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Труба признал, что украинские бронежилеты нормальные - Бирюков
Юрий Бирюков: "Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных Сил"

Сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил активистам Партии "Европейская солидарность" об отсутствии претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинскую армию с 2014 года по март 2019 года.

Об этом волонтер, кандидат в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность" Юрий Бирюков заявил после встречи активистов "ЕС" с директором ГБР.

"Только Труба на видеокамеру заявил следующее: претензий по бронежилетам прошлых годов выпуска нет. Вся суета через партию (бронежилетов - ред), которая начала поступать на склады с апреля. Важно, что экспертизу по этой партии не проводили вообще! Были какие-то "следственные действия" по тестированию, которые проводил непонятно кто и непонятно где. Из этого всего у меня возникает вопрос: на каком основании он (Роман Труба - ред) на всю страну 26 июня заявил о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и о причиненном ущербе на 100 млн грн?!", - заявил Юрий Бирюков.

Как известно, с началом избирательной кампании следователи Государственного бюро расследований провели около 40 обысков у волонтеров и представителей команды партии "Европейская Солидарность".

Сегодня, 15 июля активисты партии "Европейская Солидарность" в главном офисе ГБР провели акцию с требованием немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.

Европейская солидарность
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Дата
15
июля

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