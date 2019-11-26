Труба объяснил, почему остановили расследование дел Майдана

Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не по причине отсутствия нормы в законодательстве. Фото: РБК-Украина

Расследование дел Майдана остановлено не по причине отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Держбюро.

Об этом написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале.

По его словам, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.

Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - отметил он.

Труба сообщил, что сегодня назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Также директор ГБР отметил, что собеседование с прокурорами, которые ранее расследовали это дело, предстоит.

"И наконец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но при этом не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново", - добавил он.

Дела Майдана разделят между Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Нацполициею и Службой безопасности Украины.