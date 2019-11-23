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суббота, 23 ноября 2019 13:35

Дела Майдана разделят между четырьмя ведомствами - Труба

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Дела Майдана разделят между четырьмя ведомствами - Труба
Глава ГБР Роман Труба рассказал, что дела Майдана разделят. Фото: promin.cv

Дела Майдана разделят между Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Нацполицией и Службой безопасности Украины.

Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"О делах Майдана. Их 114. Почти половина этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Остальную часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальная полиция и небольшую часть получит СБУ", - отметил он.

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По словам Трубы, он поддерживает то, что следователи из Генпрокуратуры, которые вели дела Майдана, должны перейти в ГБР и завершить расследование.

20 ноября в результате реформы Генеральная прокуратура потеряла следственные функции. Преступления против участников Революции достоинства 2013-2014 годов решили передать Государственному бюро расследований.

До этого Верховная Рада не поддержала поправку, которая позволила бы перейти следователем дел Майдана из прокуратуры в ГБР по упрощенной процедуре. Это парализует следственный процесс. С 20 ноября следствие по делам Майдана остановят на неопределенное время.

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