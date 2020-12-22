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среда, 23 декабря 2020 17:15

Трофимов и Культенко не осилили заказ Кличко по паевому взносу - СМИ

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Трофимов и Культенко не осилили заказ Кличко по паевому взносу - СМИ
Поправки о паевых взносах в ВР провалились

Бывший первый замглавы Офиса Президента, а ныне советник Андрея Ермака Сергей Трофимов не смог выполнить обязательства, взятого перед мэром Киева Виталием Кличко о возвращении в законодательство нормы о паевых взносах. Об этом пишет издание "Комментарии".

Журналисты отмечают, что Трофимов после увольнения с должности первого замглавы ОП стал "смотреть в сторону" президентской кампании Виталия Кличко. "На Трофимове, как известно, завязан целый пул вопросов, связанных, среди прочего, с реформированием сферы архитектурно-строительного контроля, в частности ГАСИ. Якобы Трофимов совместно с Владимиром Родиным причастны к "торможению" реформы, которая заключалась в расформировании ГАСИ и превращении ее минимум в четыре других контролирующих органа", - отмечается в матерале.

Кроме того, по данным издания, на Трофимова также ориентируется группа из примерно 10-15 народных депутатов как от фракции "Слуга народа", так и от других фракций. Возглавляет неформальное объединение замглавы "СН" Артем Культенко - выпускник духовной семинарии УПЦ, который во время недавнего визита "слуг" на фронт он сумел засветиться в скандале — вместо окопов якобы поехал в местную Лавру, где во время оккупации боевики держали свои припасы. В группу Трофимова-Культенко также входят мажоритарщица Анна Пуртова, у которой некогда нашли бизнес в России, а также нардеп Андрей Холодов, детей которого крестила жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Холодова вместе с Культенко СМИ считают "кураторами" целой сети киосков в столице.

Пуртова может представлять в "СН" и группе Трофимова-Культенко интересы застройщика и миллионера Василия Хмельницкого.

По данным издания, чтобы заручиться возможностью плодотворного сотрудничества с командой Кличко на будущих выборах президента, Трофимов пообещал мэру-боксеру — и в его лице — всем мэрам крупных городов, которые также ориентируются в политическом плане на главного тяжеловеса среди градоначальников — что вернет в законодательство паевой взнос. Как известно, с 1 января 2021 года застройщики не должны будут его оплачивать городам, а местные власти лишатся возможности влиять на застройщиков, устанавливая для "своих" минимальный, а для "чужаков" — максимальный уровень паевого взноса.

В Ассоциации городов Украины, которую с 2016 года возглавляет Виталий Кличко, неоднократно заявляли о необходимости вернуть паевой взнос, поскольку городам не хватает денег на развитие. Но по данным Офиса эффективного регулирования, 60% всех паевых взносов в стране получали бюджеты 11 крупнейших городов. Остальные 40% "размазываются" по 30 тысячам населенных пунктов, в среднем по 900 долларов в год на каждый.

Поправку, которая должна была вернуть паевой взнос в законодательство, через бюджетный комитет, а затем и через сессионный зал должна была провести Анна Пуртова. Однако если на бюджетном комитете соответствующие изменения в проект главного финансового документа страны на 2021 год были поддержаны, то в зале поправки 445-448 были провалены. В окружении Трофимова считают, что ключевую роль в вопросе блокирования этой инициативы сыграла Елена Шуляк, еще одна замглавы фракции "СН". Шуляк якобы недвузначно намекала на возможность лишения мажоритарщиков субвенции на соцэкономразвитие их регионов.

"Как сообщают источники, после провального голосования начались разбирательства Кличко с Трофимовым, а также с Культенко, который якобы гарантировал, что паевые взносы в 2021 году оставят. Культенко не в первый раз попадает в такую ситуацию. Ранее СМИ писали, как он не выполнил взятых на себя обязательств перед предыдущим главой Офиса Президента Андреем Богданом. По словам представителей окружения Трофимова, экс-замглавы ОП возложит именно на Культенко финансовую составляющую обязательств, взятых перед мэром Кличко. По данным источников, штрафные санкции за невыполнение взятых на себя обязательств могут составлять от 15 до 25% от обозначенной суммы. Однако, все это вряд ли помешает Трофимову и Культенко дальше формировать свою группу в парламенте", - говорится в материале.

delo.ua
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