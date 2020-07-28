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вторник, 28 июля 2020 12:58

Три страны вошли в "Люблинский треугольник"

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Три страны вошли в &quot;Люблинский треугольник&quot;
Сотрудничество трех стран не ограничится вопросами обороны. Фото: https://newsua.one

Украина, Польша и Литва вошли в "Люблинский треугольник". Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества.

Сотрудничество трех стран не ограничится такими вопросами обороны, как создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Прежде всего речь идет об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма - сообщил министр на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами в Люблине. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал Кулеба.

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"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами. Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - добавил Кулеба.

Он поблагодарил Польшу и Литву за поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.

Украина и Польша договорились о сотрудничестве по недопущению реализации российского газового проекта "Северный поток-2".

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