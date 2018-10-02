Треть бюджета съедят внешние долги - премьер

В правительстве собираются постепенно уменьшать внешние долги. Фото: УНІАН

В следующем году Украина должна отдать 427 млрд грн внешних долгов. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ИСТV.

"У нас бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета", - заявил Гройсман.

В то же время и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что правительство приняло стратегию управления внешним долгом.

"В ближайшие 3 года мы не только будем выполнять все наши обязательства, но и постепенно уменьшать отношение долга к нашему ВВП", - пояснила чиновник.

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В следующем году рост ВВП в Украине составит 3%, цены вырастут на 7,4%, а минимальная зарплата увеличится с 3723 до 4170 грн. Бюджет на субсидии составит 55 млрд грн, а на оборону потратят 209 млрд грн.