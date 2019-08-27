Трампу предлагают пригласить Украину на следующий саммит G7

Бывший заместитель министра обороны США, действующий директор Аналитического центра Байдена Майкл Карпентер посоветовал президенту США Дональду Трампу пригласить Украину на саммит "Большой семерки", который в следующем году будут принимать США.

Об этом он написал в Twitter.

"Уважаемый Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это - яркий пример демократии, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины", - написал Карпентер.

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24-26 августа во французском Биаррице состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди прочего, там обсудили возможность возвращения России в группу. За это выступили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.