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вторник, 27 августа 2019 11:50

Трампу предлагают пригласить Украину на следующий саммит G7

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Бывший заместитель министра обороны США, действующий директор Аналитического центра Байдена Майкл Карпентер посоветовал президенту США Дональду Трампу пригласить Украину на саммит "Большой семерки", который в следующем году будут принимать США.

Об этом он написал в Twitter.

"Уважаемый Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это - яркий пример демократии, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины", - написал Карпентер.

 

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24-26 августа во французском Биаррице состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди прочего, там обсудили возможность возвращения России в группу. За это выступили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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