Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине

Бывший посол США в Украине Мари Йованович. Фото: LIGA.net

Президент США Дональд Трамп сказал, что он не знает бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая заявила во время слушаний в Конгрессе, что была снята со своего поста, потому что президент потерял доверие к ней.

"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтоне (штат Кентукки), пишет Интерфакс.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского разговора между ними, также не был доволен ей.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее сторонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

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Согласно опубликованной стенограмме июльского звонка, Зеленский заявлял, что отношение к Йованович него "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.

По словам Мари Йованович, согласно стенограмме показаний, опубликованных комитетами палаты представителей США, в Вашингтоне не пытались проверить подлинность любых обвинений, которые звучали в ее адрес, до того, как было принято решение о его отзыве с должности.

"До сегодняшнего дня никто вообще-то не задавал мне вопрос, виновата ли я во всех тех делах, которые мне приписали", - сказала она.

Йованович рассказала, что в конце 2018 года узнала о том, что Рудольф Джулиани и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко пытаются очернить ее репутацию. Она заявила, что у них были планы, и они собирались сделать что-то в ущерб ее карьере.

"Вы подумаете, что я невероятно наивная, но я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние пять или семь месяцев, я просто не могла себе представить", - говорится в ее показаниях.

Кроме того, по словам Йованович, глава МВД Украины Арсен Аваков в начале 2019 года сказал ей, что с Джулиани общаться "опасно", а также, что то коротко говорил с ним по телефону, но от личной встречи с Джулиани он отказался.

Также она рассказала, что постпред США при ЕС Гордон Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес президента США Дональда Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Бывший советник Госдепартамента США Майкл Маккинли, ушедший в отставку в октябре, чьи показания были опубликованы демократами, заявлял в ходе слушаний, что трижды просил госсекретаря США Майка Помпео высказаться в поддержку Йованович, но понятного ответа от него на эту тему не получил.

Демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации в СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследование относительно деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.