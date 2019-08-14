Трамп: власти Китая стягивают войска к границе с Гонконгом

Трамп рассказал, что Китай собирается разгонять протесты в Гонконге. Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом.

"Наша разведка доложила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности"- написал Трамп в Twitter.

"В Гонконге очень сложная ситуация, очень сложная", - заявил Трамп журналистам ранее во время визита в Морристаун, штат Нью-Джерси. "Посмотрим, что получится", - добавил он.

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Раньше, лидер Гонконга Керри Лам заявила, что акции протеста ставят под угрозу статус города и могут стать причиной опасной ситуации, ведь власти Китая угрожают направить для подавления демонстраций войска.