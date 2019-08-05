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понедельник, 05 августа 2019 10:08

Гонконг охвачен массовой забастовкой

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Гонконг охвачен массовой забастовкой
В июне этого года гонконгцы выходили на массовые демонстрации против намерения правительства принять закон об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей по запросу китайских властей. ФОТО: ukrinform.ua

5 августа в Гонконге началась общегородская забастовка. Ее участники требуют у власти Китая соблюсти положения договора о полуавтономном статусе региона.

Из-за забастовки гонконгцев затруднено движение транспорта. В местном аэропорту отменено около 100 авиарейсов. Сообщает radiosvoboda.

Лидер Гонконга Керри Лам заявила, что акции протеста ставят под угрозу статус города и могут стать причиной опасной ситуации, ведь власти Китая угрожают прислать для подавления демонстраций войска.

"Такие масштабные нарушения... серьезно подорвали закон и порядок Гонконга и подталкивают наш город, который мы все любим... на грань очень опасной ситуации", — отметила Лам.

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Гонконг имеет статус особого административного района. Он является частью Китая, но управление им осуществляется по принципу "одна страна — две системы". Этот принцип гарантирует Гонконгу право хранить собственную социальную, правовую и политическую системы, а также отдельную от материкового Китая экономическую систему в течение 50 лет. Отсчет начался с 1997-го, когда Великобритания передала город под власть Пекина. Несмотря на то, что действующим право Гонконга на полуавтономность должно быть до 2047-го, Коммунистическая партия Китая все больше отступает от договора.

radiosvoboda.org
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Дата
05
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