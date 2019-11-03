Трамп хочет еще раз встретиться с Зеленским

Трамп хочет встречи с Зеленским. Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием бы принял в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Вышеупомянутое Трамп сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома, которую транслировали американские информационные телекомпании.

Также американский президент выразил надежду, что Зеленский в ближайшее время откликнется на это предложение. Точные сроки предстоящей встречи Трамп не назвал.

Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Думаю, он приедет очень скоро. Я был бы рад его здесь принять, – заявил Трамп.

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Кроме того, Трамп раз назвал украинского президент хорошим человеком.

"Его избрали в то время, когда в Украине можно наблюдать невероятную коррупцию, которая меня сильно беспокоит", – добавил президент США.

Во время общения с Трампом украинский гарант отметил, что его американский коллега никогда не бывал в Украине, поэтому и пригласил его совершить официальный визит. Американский президент в свою очередь пообещал, что посетит Украину.