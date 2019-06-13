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четверг, 13 июня 2019 11:39

Трамп анонсировал встречу с Путиным

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Трамп анонсировал встречу с Путиным
Трамп встретится с Путиным. Фото: ki.ill.in.ua

28-29 июня в Осаке (Япония) на саммите "Большой двадцатки" президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в Белом Доме на совместной встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я буду встречаться с Путиным на G20. Я буду встречаться с главой КНР Си Цзиньпином на" Большой двадцатке ". Я буду встречаться со многими лидерами на G20", - отметил Трамп.

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29 ноября 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине корабли и моряков, захваченних 25 ноября в Керченском проливе.

Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков. 1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео заметил, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встреча с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения санкций своего государства для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.

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13
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