Традиционная перепись населения: Дубилет назвал проблемы

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Традиционная перепись населения является дорогостоящим и долгим процессом и может иметь большую погрешность.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"С традиционной переписью есть несколько проблем. Во-первых, ее результаты будут только в начале 2021 года, а данные нам нужны уже сейчас. Во-вторых, этот метод дает существенную погрешность. Многие люди не открывают двери или дают ложные данные. Это проблема во всем мире. И, в-третьих, традиционная перепись очень дорогая. На нее планировали потратить три-четыре миллиарда гривен в следующем году.

Окончательное решение, что не проводим традиционную перепись, еще не приняли. Будем дискутировать.

Если бы у нас было процветающее государство, неограниченное количество ресурсов, то можно его проводить хоть каждый год. А так приходится принимать очень сложные решения, как распределить "тришкин кафтан" госбюджета. Условно, на программу "Доступные лекарства", на строительство опорных школ, повышение пенсий - или на традиционную перепись населения", - сказал Дубилет.

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Он выразил надежду, что электронная перепись позволит получить картинку по некоторым вопросам даже более точную, чем традиционная.

Полный текст интервью с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом читайте в "Газете по-украински" и на Gazeta.ua.