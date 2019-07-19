Топ-менеджеров Святаша взяли под круглосуточный домашний арест по делу о мошенничестве с долгами

Правоохранители продолжают расследование действий должностных лиц группы "АИС", основанной Дмитрием Святашем и Василием Поляковым

Правоохранительные органы продолжают расследование действий должностных лиц группы "АИС", основанной и, по мнению экспертов, и ныне контролируемой нардепом Дмитрием Святашем и экс-нардепом Василием Поляковым.

Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

В соответствующем новостном материале говорится, что Печерский районный суд города Киева постановлениями за 15.07.2019 года отправил Александра Пугача (в разное время исполнительного и генерального директора АИС) и Александра Яременко (директора одной из компаний АИС) под круглосуточный домашний арест. Санкции были применены в рамках уголовного производства по фактам незаконного завладения предприятиями группы АИС кредитными средствами АО "УкрСиббанк". Указанные лица являются фигурантами данного дела.

Круглосуточный домашний арест был избран в качестве меры пресечения для Пугача и Яременко по ходатайству следователя и с согласия прокурора из-за неявки этих двоих топ-менеджеров АИС в правоохранительные органы без уважительных причин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Василий Поляков (бизнес-партнер Дмитрия Святаша по АИС) получал повестки от прокуратуры города Киева для вручения уведомления о подозрении в уголовном деле по факту завладения мошенническим путем денежными средствами "УкрСиббанка" на сумму более 2 млрд. грн. Прокуратура подтвердила телеканалу "112 Украина" эту информацию по запросу журналистов. Как известно, в рамках этого же расследования государством уже были арестованы и переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы компаний АИС.

В настоящее время Дмитрию Святашу запрещен выезд за рубеж из-за его личных долгов по кредитным карточкам, выданным ранее ему "УкрСиббанком" на льготных условиях как бенефициару группы АИС. Группа DCH (правопреемник "УкрСиббанка" по комплексу долговых обязательств предприятий АИС, лично Святаша и Полякова на общую сумму порядка $100 млн.) недавно обратилась в высшие правоохранительные органы Украины с просьбой привлечь Святаша к уголовной ответственности за системное злоупотребление властными полномочиями народного депутата. В частности, за действия, направленные на защиту личных интересов под видом выполнения депутатских обязанностей, что также отмечено Национальным агентством Украины по противодействию коррупции (НАПК).

Как известно, Святаш пытается снова пробиться в Верховную Раду Украины, баллотируясь от харьковского спального микрорайона Салтовка. Здесь ему успешно противостоит перспективный кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа", ученый и преподаватель вуза Андрей Одарченко.