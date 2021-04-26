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понедельник, 26 апреля 2021 15:54

Топ-чиновница АМКУ Музыченко могла помогать одиозному Амирханяну с "тендерным троллингом" - СМИ

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Топ-чиновница АМКУ Музыченко могла помогать одиозному Амирханяну с &quot;тендерным троллингом&quot; - СМИ
Араик Амирханян

Первая замглавы Антимонопольного комитета Украины Ольга Музыченко могла помогать скандальному предпринимателю дорожно-строительной отрасли Араику Амирханяну, которого президент Владимир Зеленский недавно лишил украинского гражданства, а СНБО наложил санкции.

Об этом пишет издание "Дело".

Журналисты отмечают, что помощь замглавы АМКУ заключалась в поддержке жалоб, поданных компаниями Амирханяна в рамках так называемого "тендерного троллинга". Суть этой практики заключается в подаче жалоб в АМКУ на условия или результаты публичных закупок в сфере дорожного строительства, из-за чего сами тендеры либо блокируются, либо отменяются.

Авторы напоминают, что в 2018-2019 годах компании Амирханяна подали в АМКУ свыше 500 различных жалоб на подрядчиков, заказчиков дорожного строительства. 80% жалоб были удовлетворены. Сумма заблокированных тендеров измеряется миллиардами гривень.

Участники рынка считают, что успех "тендерного троллинга" во многом зависел от помощников внутри АМКУ. В частности, СМИ писали о том, что Агия Загребельская - экс-уполномоченная АМКУ времен Петра Порошенко, которую уволили в 2019 году за недостоверное декларирование - активно способствовала удовлетворению жалоб компаний Амирханяна в коллегиях, которые она возглавляла. СМИ публиковали целые перечни решений, которые ее коллегия принимала вопреки законодательству.

Издание отмечает, что в 2020-21 годах, как раз накануне внедрения санкций против Амирханяна, "эстафету" поддержки "тендерного троллинга" "подхватила" первый замглавы АМКУ Ольга Музыченко. Коллегия под ее руководством удовлетворяла жалобы Амирханяна и приближенных компаний в случаях, когда ранее при аналогичных обстоятельствах такие жалобы отклонялись. "Среди примеров участники рынка приводят тендеры №UA-2021-02-04-004069-c.a2 (САД Кировоградской области), UA-2021-02-16-003153-c.b2 (САД Винницкой области), UA-2021-02-03-005024-c.b1 (САД Ивано-Франковской области) и другие, где решения коллегии шли вразрез с действующей наработанной практикой, удовлетворяя жалобы на "дискриминационные" условия о необходимом опыте, объемах выполненных работ и финансовой состоятельности", - говорится в материале.

Издание напоминает, что назначение Музыченко в комитет сопровождалось рядом скандалов. Она известна как жена "неудавшегося спонсора" президентской кампании Зеленского. "Наші гроші" писали, что Сендзюк во времена Януковича был помощником нардепа от БЮТ Алексея Зарудного. Это бывший глава Пенсионного фонда.

Также Музыченко указала в декларации несколько квартир в Киеве. В двух квартирах совладелицей является Ирина Валерьевна Педь. Последняя по заказу принадлежащего Игорю Коломойскому Никопольского ферросплавного завода проводила экспертизу "убытков" от схемы "Роттердам+".

Стоит напомнить, что Амирханяна неоднократно задерживали, в том числе и по подозрениям в нападении на чиновников центрального аппарата и местных подразделений "Укравтодора". Он врывался в помещение АМКУ, где рассматривались жалобы его компаний, чтобы лично осуществлять психологическое давление на членов коллегии. Более того, компании Амирханяна также обвинялись в незаконной переправке людей через админграницу с Крымом, уплате налогов в оккупированном Крыму (статья о поддержке свержения конституционного строя, к которому приравниваются любые финансовые взаимоотношения со госорганами страны-агрессора), незаконной перевозке стройматериалов, присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, блокировании более 200 тендеров на общую сумму свыше 20 млрд грн.

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