Только у 9% украинцев улучшилось положение с деньгами за 2021-ый

70% опрошенных считают, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась. Фото: НБУ

За 2021 год материальное положение семьи улучшилось только для 9% украинцев.

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Материальное положение не изменилось для 40%, для 50% - ухудшилось.

По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно.

Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% – улучшилась политическая ситуация, для 8% – экономическая.

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Дороги и цифровые технологии – сферы, где украинцы увидели наибольшее улучшение в течение года. Более 60% опрошенных отметили улучшение состояния дорог.

Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение "Дія") увидели почти половина опрошенных.

Касательно международного имиджа Украины улучшение увидели 20% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), безопасности на дорогах – 19%, качества медицинского обслуживания – 17%, качества образования – 12%.

Около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% указали на ухудшение) и решении вопроса российской агрессии на Донбассе (34% указали на ухудшение).

Также большинство указали на отсутствие изменений в стабильности курса гривны, свободе слова и демократии.

При этом большинство ощутили ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги (80%) и с ценами на основные товары и лекарства (90%).

Около половины опрошенных увидели ухудшение возможности найти работу (29% – отсутствие изменений, 11% – улучшение) и качества жилищно-коммунальных услуг (37% – отсутствие изменений, 9% – улучшение).

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – не более 2%. Опрос проводили 16-18 декабря.

Самыми большими достижениями Украины за 2021 год украинцы считают победу боксера Александра Усика, успех украинских параолимпийцев в Токио и программу "Большое строительство".