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вторник, 04 июня 2019 07:23

Только после Путина: назвали возможную дату встречи Зеленского с Трампом

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Только после Путина: назвали возможную дату встречи Зеленского с Трампом
Politeka Зеленский встретится с Трампом после саммита G20

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может произойти только в конце июня.

После того как Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится 28-29 июня этого года, сказал в интервью "Радио Свобода" внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен.

"Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложное и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки", - говорит Борис Тизенгаузен.

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Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом США. Приглашение поступило 30 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Дата визита Зеленского в США пока не названа.

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