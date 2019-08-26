"Точка на выход приближается" - эксперт о Богдане в Сен-Тропе

В команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

История с отдыхом руководителя Офиса президента Андреем Богданом на свадьбе в Сен-Тропе приближает его к увольнению с должности.

Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Богдан еще раз подтвердил свою роль "черного демона" при Владимире Зеленском. Этакая точка сбора негатива. Такое впечатление, что некоторые вещи он специально делает, для того, чтобы стать такой точкой.

Ничего хорошего в этом нет совсем. Разве то, что это еще раз приближает тот день, когда возле президента его не будет. Это ускоряет эту ситуацию, назревает.

Очень хорошо, что наши богатые люди празднуют День Независимости и поют гимн. Здесь претензий к богатому юристу Богдану нет. Возможно, не так плохо, что его не было рядом с Зеленским (к чему мы все привыкли и это немного надоело, анекдотическая ситуация). То, что Богдан не был в Киеве, это тоже можно пережить.

Все же надо обратить внимание на то лицо, к которому он поехал на свадьбу. К Андрею Довбенко - человеку-"решале". Ничего удивительного, что Богдан с такими людьми встречается, он и сам такой. Этим кругом эти "решали" не ограничиваются, их много", - сказал обозреватель в эфире телеканала "Еспресо".

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"Насколько известно, в команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан. Точка на выход приближается. Другое дело, что не обязательно, что он потеряет влияние на Зеленского.

Но представим простую ситуацию. Человек возглавляет Офис президента. Через него проходят бумаги высокой секретности, в том числе, возможно, связанные с действиями по коррупционерам, "решалам", схематозникам. Возникает этическая ситуация. Ему становится о чем-то известно. Например о том же Довбенко. Какими будут действия Богдана? Он ему звонит или нет? Почему мы вообще об этом должны думать? Как он себя поведет. Его в ОП не должно быть, чтобы этот соблазн не сработал. Есть подозрения, "гуляй Вася".

В этой ситуации есть и положительная вещь. Что мы с этим столкнулись уже в начале президентства Зеленского. Все об этом говорят. А что делать? У них большинство, их надо воспитывать", - говорит Леонид Швец.

Ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.