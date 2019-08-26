"Точка на выход приближается" - эксперт о Богдане в Сен-Тропе

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 279
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 10378
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 810
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1710
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2079
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 9828
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1647
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2304
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1917
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
9
6
1
3
5
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Видео
Все видео
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5985
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2358
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2529
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6948
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 711
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 17:13

"Точка на выход приближается" - эксперт о Богдане в Сен-Тропе

  Комментировать
&quot;Точка на выход приближается&quot; - эксперт о Богдане в Сен-Тропе
В команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

История с отдыхом руководителя Офиса президента Андреем Богданом на свадьбе в Сен-Тропе приближает его к увольнению с должности.

Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Богдан еще раз подтвердил свою роль "черного демона" при Владимире Зеленском. Этакая точка сбора негатива. Такое впечатление, что некоторые вещи он специально делает, для того, чтобы стать такой точкой.

Ничего хорошего в этом нет совсем. Разве то, что это еще раз приближает тот день, когда возле президента его не будет. Это ускоряет эту ситуацию, назревает.

Очень хорошо, что наши богатые люди празднуют День Независимости и поют гимн. Здесь претензий к богатому юристу Богдану нет. Возможно, не так плохо, что его не было рядом с Зеленским (к чему мы все привыкли и это немного надоело, анекдотическая ситуация). То, что Богдан не был в Киеве, это тоже можно пережить.

Все же надо обратить внимание на то лицо, к которому он поехал на свадьбу. К Андрею Довбенко - человеку-"решале". Ничего удивительного, что Богдан с такими людьми встречается, он и сам такой. Этим кругом эти "решали" не ограничиваются, их много", - сказал обозреватель в эфире телеканала "Еспресо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески" - Богдан

"Насколько известно, в команде Зеленского не все довольны тем, что позволяет себе Богдан. Точка на выход приближается. Другое дело, что не обязательно, что он потеряет влияние на Зеленского.

Но представим простую ситуацию. Человек возглавляет Офис президента. Через него проходят бумаги высокой секретности, в том числе, возможно, связанные с действиями по коррупционерам, "решалам", схематозникам. Возникает этическая ситуация. Ему становится о чем-то известно. Например о том же Довбенко. Какими будут действия Богдана? Он ему звонит или нет? Почему мы вообще об этом должны думать? Как он себя поведет. Его в ОП не должно быть, чтобы этот соблазн не сработал. Есть подозрения, "гуляй Вася".

В этой ситуации есть и положительная вещь. Что мы с этим столкнулись уже в начале президентства Зеленского. Все об этом говорят. А что делать? У них большинство, их надо воспитывать", - говорит Леонид Швец.

Ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Точка на выход приближается" - эксперт о Богдане в Сен-Тропе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 113569
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 29259
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 14310
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 18 Просмотров: 11619
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 2 Просмотров: 10378
Политика
Заплатил в пять раз меньше взятки и остался в кресле: суд оштрафовал председателя сельсовета
Заплатил в пять раз меньше взятки и остался в кресле: суд оштрафовал председателя сельсовета Просмотров: 234
Партии кума Путина отдали комитет по свободе слова - СМИ
Партии кума Путина отдали комитет по свободе слова - СМИ Просмотров: 918
Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии
Украина и еще 14 государств не признают президентские выборы в Абхазии Просмотров: 702
В партиях Зеленского, Вакарчука и Тимошенко увидели прообраз коалиции
В партиях Зеленского, Вакарчука и Тимошенко увидели прообраз коалиции Просмотров: 2799
Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича
Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича Просмотров: 603
Больше всего комментируют
18
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
7
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
2
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Голосов: 10176
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua