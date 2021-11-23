Тищенко станет главой КГГА, если поможет собрать голоса за закон о столице - Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий: "Пока рассмотрение закона о столице отложено, потому что для его принятия не хватает голосов". Фото: АиФ-Украина

Николай Тищенко может быть назначен главой КГГА при условии, что он соберет в Верховной Раде голоса за закон о столице, которых пока не хватает.

Об этом написал в своем Телеграмм-канале политолог Алексей Голобуцкий.

"С кадрами у президента Владимира Зеленского настолько беда, что он согласился на предложение руководителя Офиса президента Андрея Ермака поставить кума последнего Колю "Велюра" Тищенко на главу КГГА. Тищенко мечтает об этом с 2019 года, когда вместо него кандидатом от "слуг" на должность мэра Киева определили Верещук. Ермак убеждает Зеленского, что с Тищенко Киев будет полностью подконтролен Офису Президента. Но есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Раде", - отметил Голобуцкий.

По его словам, пока рассмотрение закона о столице отложено, потому что для его принятия не хватает голосов. Депутаты опасаются ответственности.

"Пока голосов за закон о столице нет. Депутаты понимают ответственность: власть меняется, а статьи Уголовного кодекса остаются", - пояснил Голобуцкий.

По его словам, работа Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако он уже начал действовать и создал межфракционное объединение в Раде "Київ Діє". Дальше дело пока не пошло, констатирует политолог.