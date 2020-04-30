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четверг, 30 апреля 2020 16:59

Тищенко должен заплатить в двойном размере - Арахамия

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Тищенко должен заплатить в двойном размере - Арахамия
Тищенко получил критику среди коллег. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что народного депутата от СН Николая Тищенко надо наказать. Причина - работа ресторана "Велюр" для посетителей во время карантина.

"У нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести и рассмотреть этот вопрос.

Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону. И его заведение, и он лично. Оплатить то, что нужно заплатить", - сказал Арахамия на брифинге в четверг.

Нардеп заявил о "двойной ответственности" Тищенко.

"В частности, по его желанию, каким образом, я не знаю, какой механизм, оплатить это в двойном размере.

Потому что он не просто гражданин Украины, а он народный депутат", - сказал Арахамия.

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Журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуга народа" Николаю Тищенко.

Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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